Jannik Sinner svetta nella ATP Race. Primo posto solido: il vantaggio su Medvedev e Alcaraz

Jannik Sinner ha perso la semifinale del Masters 1000 di Indian Wells, cedendo al terzo set al cospetto dello spagnolo Carlos Alcaraz. Il vincitore degli Australian Open e del torneo ATP 500 di Rotterdam ha interrotto la propria striscia di diciannove successi consecutivi (sedici in stagione), ma resta saldamente al comando della ATP Race, ovvero la classifica che tiene in considerazione esclusivamente i risultati ottenuti durante la stagione agonistica in corso.

Il fuoriclasse altoatesino ha dunque accumulato 2.900 punti nei primi due mesi e mezzo del 2024: 2.000 punti con l’apoteosi nel primo Slam della stagione, 500 punti con il trionfo sul cemento olandese e 400 punti con la semifinale raggiunta in terra americana. Jannik Sinner conserva un margine abbastanza importante nei confronti del russo Daniil Medvedev, attualmente fermo a 2.150 punti e che potrebbe issarsi a quota 2.500 se stasera dovesse alzare al cielo il trofeo.

Il tedesco Alexander Zverev è terzo con 1.435 punti appena davanti all’australiano Alex de Minaur (1.395), mentre Carlos Alcaraz è quinto con 1.150 punti ma diventerebbe terzo (1.500) se dovesse conquistare il titolo a Indian Wells. Risultano al momento più lontani il russo Andrey Rublev (1.050), l’argentino Sebastian Baez (1.050) e il francese Ugo Humbert (975).

Ricordiamo che alle ATP Finals si qualificano i migliori otto giocatori della Race, ma se un vincitore Slam in stagione non dovesse rientrare tra i migliori otto della graduatoria e fosse in top-20 allora avrebbe diritto a prendere parte all’evento (a patto che non ci siano altri trionfatori Slam meglio piazzati di lui tra la nona e la ventesima piazza).

CLASSIFICA ATP RACE (al 17 marzo)

1. Jannik Sinner (Italia) 2.900

2. Daniil Medvedev (Russia) 2.150 (2.500 se vincesse la finale a Indian Wells)

3. Alexander Zverev (Germania) 1.435 (scenderebbe al quarto posto se Alcaraz vincesse Indian Wells)

4. Alex de Minaur (Australia) 1.395 (scenderebbe al quinto posto se Alcaraz vincesse Indian Wells)

5. Carlos Alcaraz (Spagna) 1.140 (1.500 se vincesse la finale a Indian Wells, diventerebbe terzo)

6. Andrey Rublev (Russia) 1.050

7. Sebastian Baez (Argentina) 1.050

8. Ugo Humbert (Francia) 975

9. Tommy Paul (USA) 965

10. Casper Ruud (Norvegia) 925