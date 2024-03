Jannik Sinner svetta in testa alla ATP Race. Prima posizione solida anche dopo Indian Wells. E il vantaggio…

Jannik Sinner si conferma saldamente al comando della ATP Race, ovvero la classifica che prende in considerazione esclusivamente i risultati agonistici ottenuti durante la stagione in corso. Il fuoriclasse altoatesino svetta a quota 2.700 punti, frutto dei 2.000 punti ottenuti per l’apoteosi agli Australian Open, dei 500 punti portati a casa per il sigillo all’ATP 500 di Rotterdam e dei 200 punti incamerati per la qualificazione ai quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells, ottenuta questa notte battendo lo statunitense Ben Shelton in due set.

Jannik Sinner, che ora incrocerà il ceco Jiri Lehecka (da non sottovalutare, dopo aver eliminato Andrey Rublev e Stefanos Tsitsipas), può fare affidamento su un margine di vantaggio decisamente interessante nei confronti dei più immediati inseguitori, ovvero il russo Daniil Medvedev (1.600, atteso dall’ottavo contro Ruud) e il tedesco Alexander Zverev (1.435, atteso da Alcaraz ai quarti di finale). Il 22enne resterà al comando della graduatoria anche al termine di Indian Wells, visto che anche in caso di trionfo Medvedev si spingerebbe a 2.500 punti.

La proiezione della Race di Sinner? 2.900 con l’accesso in semifinale (dove potrebbe incrociare lo spagnolo Carlos Alcaraz in un autentico spareggio per il numero 2 nel ranking ATP), 3.150 con l’approdo all’atto conclusivo, 3.500 vincendo il torneo. Ricordiamo che alle ATP Finals si qualificano i migliori otto giocatori della Race, ma se un vincitore Slam in stagione non dovesse rientrare tra i migliori otto della graduatoria e fosse in top-20 allora avrebbe diritto a prendere parte all’evento (a patto che non ci siano altri trionfatori Slam meglio piazzati di lui tra la nona e la ventesima piazza).

ATP RACE 2024

1. Jannik Sinner (Italia) 2.700 (ai quarti a Indian Wells)

2. Daniil Medvedev (Russia) 1.600 (agli ottavi a Indian Wells)

3. Alexander Zverev (Germania) 1.435 (ai quarti a Indian Wells)

4. Alex de Minaur (Australia) 1.395 (eliminato agli ottavi a Indian Wells)

5. Andrey Rublev (Russia) 1.050 (eliminato ai sedicesimi a Indian Wells)

6. Sebastian Baez (Argentina) 1.050 (eliminato ai sedicesimi a Indian Wells)

7. Ugo Humbert (Francia) 975 (eliminato ai sedicesimi a Indian Wells)

8. Novak Djokovic (Serbia) 910 (eliminato ai sedicesimi a Indian Wells)

9. Alexander Bublik (Kazakhstan) 840 (eliminato ai sedicesimi a Indian Wells)

10. Casper Ruud (Norvegia) 825 (agli ottavi a Indian Wells)

11. Grigor Dimitrov (Bulgaria) 815 (agli ottavi a Indian Wells)

12. Hubert Hurkacz (Polonia) 810 (eliminato a Indian Wells)

13. Taylor Fritz (USA) 795 (agli ottavi a Indian Wells)

14. Carlos Alcaraz (Spagna) 700 (ai quarti a Indian Wells)