Jannik Sinner ribalta Griekspoor: “Più aggressivo dopo la pioggia, ero in una posizione difficile”

Jannik Sinner ha sconfitto l’olandese Tallon Griekspoor e si è qualificato agli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami. Il tennista italiano ha faticato a carburare contro un avversario decisamente rognoso e ha perso il primo set, poi la partita è stata interrotta per pioggia sul 3-3 nel secondo parziale e al ritorno in campo il fuoriclasse altoatesino è riuscito a riemergere, conquistando una preziosa vittoria sul cemento statunitense. L’azzurro può così proseguire la propria vittoria in Florida e al prossimo turno se la dovrà vedere contro il vincente del confronto tra lo statunitense Damn e l’australiano O’Connell, entrambi avversari sulla carta abbordabili per il numero 3 del mondo.

Jannik Sinner ha espresso la propria soddisfazione al termine dell’incontro: “Il primo set è stato molto combattuto, ho cercato di essere mentalmente forte. Oggi era difficile, dopo la pioggia ho cercato di essere più aggressivo. La giornata è stata difficile, ma sono contento del risultato. Ho cercato di più gli angoli, bisogna adattarsi. Certe volte non ti senti al meglio, l’importante è avere chiaro in testa l’idea di quello che vuoi fare“.

Il vincitore degli Australian Open ha poi proseguito: “La partita è stata molto dura, sono molto contento del risultato perché ero in una posizione difficile e non era facile tirarsi fuori. Sono stato forte mentalmente soprattutto nel secondo set, credo che oggi sia stata una bella giornata per me e adesso vediamo nella prossima partita che difficoltà avrò, cercherò di essere presente in campo e proverò ad alzare il livello“.