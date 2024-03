Jannik Sinner numero 1 dopo il Roland Garros 2023! Miglior rendimento degli ultimi 9 mesi, sorpassato Djokovic

Jannik Sinner svetta al comando dell’Olympics Race, ovvero una classifica che prende in considerazione i risultati ottenuti dopo il Roland Garros 2023 e che li conteggerà fino al 10 giugno 2024 (alla conclusione della nuova edizione dello Slam sulla terra rossa francese), giorno in cui chiuderanno i ranking per l’ammissione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Il tennista italiano ha guadagnato la prima posizione in seguito al successo ottenuto contro il ceco Tomas Machac e che gli ha permesso di qualificarsi alle semifinali del Masters 1000 di Miami, dove stasera incrocerà il russo Daniil Medvedev in quella che sarà la rivincita dell’atto conclusivo degli ultimi Australian Open.

Il fuoriclasse altoatesino si è infatti issato a quota 7.525 punti e ha operato il sorpasso ai danni del serbo Novak Djokovic, assente in Florida e fermo a 7.410 punti. L’azzurro si è meritato questo riscontro grazie alle eccellenti prestazioni fornite negli ultimi nove mesi, tra cui spiccano anche il trionfo agli Australian Open e al Masters 1000 di Toronto, l’atto conclusivo alle ATP Finals.

In caso di successo contro Medvedev, il 22enne volerà a quota 7.775 punti in questa speciale classifica e vincendo il torneo si isserebbe addirittura a 8.125 punti. Si chiama Olympics Race, ma si può leggere chiaramente come il ranking che fotografa lo stato di forma dei giocatori dal post Roland Garros 2023: negli ultimi nove mesi Jannik Sinner è stato il migliore in assoluto al mondo.

Novak Djokovic resterà al secondo posto al termine di questo evento, lo spagnolo Carlos Alcaraz è terzo con 6.380 mentre Medvedev è quarto con 5.885 (massimo di 6.485). Più attardati il tedesco Alexander Zverev (4.425, massimo di 5.025 vincendo a Miami), il russo Andrey Rublev (3.560) e il polacco Hubert Hurkacz (3.200).

Se la proiezione venisse confermata, Jannik Sinner sarebbe numero 1 al mondo dopo il Roland Garros. Troppo presto per parlarne, ma sarà un tema su cui si tornerà nelle prossime settimane: le semifinali al Masters 1000 di Montecarlo, i quarti di finale all’ATP 500 di Barcellona, gli ottavi di finale al Masters 1000 di Roma e il secondo turno al Roland Garros sono risultati ampiamente migliorabili.