Jannik Sinner lascia le briciole a Lehecka e approda con autorità in semifinale a Indian Wells

Jannik Sinner è il primo giocatore a qualificarsi per le semifinali del Masters 1000 di Indian Wells. Il numero 3 del mondo si libera senza troppi problemi del ceco Jiri Lehecka: 6-3 6-3 in un’ora e 24 minuti per l’altoatesino, che ora attende uno tra Alexander Zverev e Carlos Alcaraz. Per il tedesco e lo spagnolo l’impegno è nella notte.

Dopo i primi due game (abbastanza) interlocutori, nel terzo Sinner si presenta con una gran risposta di dritto incrociato che fa capire subito a Lehecka quali saranno le difficoltà. Il ceco alterna un po’ di fortuna e la spinta di dritto a errori banali, e concede tre palle break, che annulla col servizio. Sulla quarta, però, si espone al passante di dritto lungolinea dell’italiano che gli strappa la battuta. Tutto procede regolarmente fino al 4-3, quando, quasi improvvisamente e con un piccolo passaggio a vuoto di Jannik, il numero 32 del seeding ha la chance del controbreak. Il numero 3 del mondo l’annulla senza problemi, poi è lui a involarsi sul 15-40 nel game successivo. Lehecka salva i due set point con il servizio, ma un aiuto del nastro concede a Sinner la terza chance; stavolta il ceco manda largo il rovescio ed è 6-3 in 39 minuti.

Il secondo set inizia all’incirca sulla falsariga del primo, e per andamento la situazione lo ricalca anche in maniera completa. Accade, infatti, che il ceco si trovi a dover salvare palle break sul 2-1 a favore dell’italiano. Della prima riesce a evitare la trasformazione, mentre la seconda si risolve in un improbabile serve&volley, mai tentato prima. Risultato: Sinner passa di rovescio. Neanche un paio di doppi falli nel settimo gioco scalfiscono la fiducia di Jannik, che sul 5-2 ha anche due match point. Lehecka li annulla con la prima di servizio, l’altoatesino non molla il game, ma alla fine deve andare a servire sul 5-3. Poco male: arrivano altre tre chance di chiudere, e tutto si chiude al quarto match point con il dritto.

Sui fatti numerici, vale la pena rimarcare il rapporto vincenti-errori gratuiti: per Sinner 13-13, per Lehecka 9-35. Qualche dato particolare sul servizio: in totale 53% di prime in campo (67% Lehecka), e 36% nel secondo set, ma tremenda efficacia quando il servizio entra: 85% di punti vinti con la prima, 63% con la seconda in generale. Sono i numeri di chi, finora, sta continuando a dimostrare la propria forza e a mettere parecchie serie candidature.