Jannik Sinner è il tennista più ricco dell’anno: l’azzurro svetta nella classifica dei montepremi

Jannik Sinner svetta in testa alla classifica dei guadagni, stilata in maniera ufficiale dall’ATP (l’associazione internazionale dei tennisti professionisti). I montepremi dei vari tornei sono infatti pubblici ed è la stessa ATP a riportare i guadagni dei giocatori sulle rispettive schede tecniche, dove vengono elencati anche i dati anagrafici e i risultati nelle singole competizioni. Si tratta dunque di una graduatoria certificata e che tiene in considerazione esclusivamente gli introiti per meriti sportivi, mentre non sono inseriti gli emolumenti provenienti da sponsor e altre fonti (questi non ufficiali).

Jannik Sinner primeggia dopo due mesi e mezzo di stagione con 2,9 milioni di dollari statunitensi. Il fuoriclasse altoatesino se ne è assicurati 2,1 con il trionfo agli Australian Open, 399.215 dollari per il sigillo al torneo ATP 500 di Rotterdam e 325.000 dollari per la semifinale al Masters 1000 di Indian Wells. Puntualizziamo che tutte le classifiche sono con moneta americana, vengono effettuate le varie conversioni del caso perché ad esempio a Melbourne si è pagato con dollaro australiano.

Il 22enne ha già del margine nei confronti del russo Daniil Medvedev, fermo a 2,04 milioni di dollari e che si isserebbe a quota 2,8 milioni se vincesse a Indian Wells. Il tedesco Alexander Zverev è terzo a quota 1,65 milioni, seguito dall’australiano Alex de Minaur (1,36 milioni). Lo spagnolo Carlos Alcaraz è quinto a quota 1,18 milioni, ma si involerebbe a 1,96 milioni se dovesse alzare al cielo il trofeo sul cemento statunitense.

CLASSIFICA GUADAGNI TENNISTI 2024 (in singolare)

1. Jannik Sinner (Italia) 2,9 milioni di dollari

2. Daniil Medvedev (Russia) 2,04 milioni di dollari (2,8 milioni se vincesse Indian Wells)

3. Alexander Zverev (Germania) 1,65 milioni di dollari

4. Alex de Minaur (Australia) 1,36 milioni di dollari

5. Carlos Alcaraz (Spagna) 1,18 milioni di dollari (1,9 milioni se vincesse Indian Wells)

6. Casper Ruud (Norvegia) 1,02 milioni di dollari

7. Novak Djokovic (Serbia) 1 milione di dollari

8. Hubert Hurkacz (Polonia) 970.000 dollari

9. Ugo Humbert (Francia) 963.000 dollari

10. Taylor Fritz (USA) 868.000 dollari