Jannik Sinner e i precedenti nei derby: cammino da caterpillar, ma c’è una macchiolina…

Jannik Sinner si appresta ad affrontare Andrea Vavassori al secondo turno del Masters 1000 di Miami, ma quali i precedenti del recente vincitore degli Australian Open nei match disputati contro altri tennisti del Bel Paese? Jannik Sinner ha giocato undici derby italiani nel corso della propria carriera, considerando esclusivamente quelli disputati nei tabelloni principali del circuito maggiore. Il fuoriclasse italiano risulta imbatutto nei confronti con i connazionali: undici sigilli consecutivi tra il 2020 e il 2024, a dimostrazione di una supremazia entro i propri confini degna dell’attuale numero 3 del mondo.

Con Lorenzo Sonego è avanti per 4-0, curiosamente ha incrociato il suo compagno di doppio in Coppa Davis esclusivamente nel 2023 e si è sempre imposto senza mai concedere set tra Montpellier, Halle, US Open e Vienna. Il 22enne ha avuto la meglio anche nei due precedenti con Lorenzo Musetti, senza mai concedere parziali al toscano: nel 2021 agli ottavi di finale dell’ATP 500 di Anversa e l’anno scorso nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo.

Nel 2023 ha battuto anche Matteo Berrettini al Masters 1000 di Toronto (poi conquistato dall’azzurro), mentre l’unico precedente con Fabio Fognini risale ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Roma 2022, quando concesse un set al ligure. Un set è stato concesso anche a Gianluca Mager al secondo turno del Roland Garros nel 2021, mentre Stefano Travaglia venne battuto nella finale dell’ATP 250 di Melbourne nel 2021 e Franco Agamenone si arrese in due parziali nella semifinale dell’ATP 250 di Umago nel 2022, quando poi Sinner giganteggiò nell’atto conclusivo contro Carlos Alcaraz.

Per trovare una sconfitta di Jannik Sinner in un derby bisogna risalire al 2020, ma si era nelle qualificazioni e non nel tabellone principale: Salvatore Caruso si impose in tre set a Cincinnati. A livello Challenger, invece, l’altoatesino ha disputato otto derby e ne ha vinti sette: l’unica macchia risale al 2019 contro Andrea Arnaboldi a Barletta.

I RISULTATI DI SINNER NEI DERBY (solo tabelloni principali ATP)

SINNER vs SONEGO 4-0

2023, ATP 500 Vienna (ottavi di finale): Sinner vs Sonego 6-2, 6-4

2023, US Open (secondo turno): Sinner b. Sonego 6-4, 6-2, 6-4

2023, ATP 500 Halle (ottavi di finale): Sinner b. Sonego 6-7(4), 6-4, 6-4

2023, ATP 250 Montpellier (quarti di finale): Sinner b. Sonego 6-4, 6-2

SINNER vs MUSETTI 2-0

2023, Masters 1000 Montecarlo (quarti di finale): Sinner b. Musetti 6-2, 6-2

2021, ATP 500 Anversa (ottavi di finale): Sinner b. Musetti 7-5, 6-2

SINNER vs BERRETTINI 1-0

2023, Masters 1000 Toronto (sedicesimi di finale): Sinner b. Berrettini 6-4, 6-3

SINNER vs FOGNINI 1-0

2022, Masters 1000 Roma (sedicesimi di finale): Sinner b. Fognini 6-2, 3-6, 6-3

SINNER vs AGAMENONE 1-0

2022, ATP 250 Umago (semifinale): Sinner b. Agamenone 6-1, 6-3

SINNER vs MAGER 1-0

2021, Roland Garros (secondo turno): Sinner b. Mager 6-1, 7-5, 3-6, 6-3

SINNER vs TRAVAGLIA 1-0

2021, ATP 250 Melbourne 1 (finale): Sinner b. Travaglia 7-6(4), 6-4