Jannik Sinner comanda la classifica dei guadagni: svetta nel Prize Money Ranking, ma attenzione a Zverev…

Jannik Sinner svetta in maniera perentoria al comando del Prize Money Ranking, ovvero la classifica dei montepremi che considera i guadagni ottenuti dai tennisti nel corso della stagione in base ai propri risultati sportivi. Vengono dunque sommati esclusivamente gli emolumenti garantiti dai vari organizzatori dei tornei e i cui importi sono ufficialmente pubblicati, mentre non vengono riportati i vari introiti derivanti da sponsor e altre attività.

Il fuoriclasse altoatesino primeggia con 2,9 milioni di dollari statunitensi (circa 2,68 milioni di euro), frutto dell’apoteosi agli Australian Open, del sigillo all’ATP 500 di Rotterdam, delle semifinali al Masters 1000 di Indian Wells e al Masters 1000 di Miami. Il 22enne raggiungerebbe quota 3,27 milioni di dollari (circa 3,03 milioni di euro) se dovesse vincere la semifinale sul cemento statunitense e volererebbe a quota 4,04 milioni di dollari (circa 3,74 milioni di euro) nel caso in cui alzasse al cielo il trofeo.

Jannik Sinner ha distanziato il tedesco Alexander Zverev (1,83 milioni) e il russo Daniil Medvedev (1,68 milioni), ma in un caso potrebbe subire il sorpasso da parte del teutonico: se l’azzurro perdesse in semifinale contro Medvedev e il 26enne vincesse il torneo (è atteso in semifinale dal bulgaro Grigor Dimitrov), allora Zverev volerebbe a quota 2,97 milioni e sopravanzerebbe di misura il nostro portacolori.

PRIZE MONEY RANKING ATP (classifica montepremi)

1. Jannik Sinner 2,9 milioni di dollari (3,27 con la finale a Miami, 4,04 vincendo il torneo)

2. Alexander Zverev 1,83 milioni (2,2 con la finale a Miami, 2,97 vincendo il torneo)

3. Daniil Medvedev 1,68 milioni (2,04 con la finale a Miami, 2,82 vincendo il torneo)

4. Alex de Minaur 1,36 milioni

5. Hubert Hurkacz 1,04 milioni

6. Ugo Humbert 963.000 dollari

7. Novak Djokovic 955.000 dollari

8. Casper Ruud 931.000 dollari

9. Grigor Dimitrov 877.000 dollari (1,19 milioni con la finale a Miami, 1,96 milioni vincendo il torneo)

10. Taylor Fritz 798.000 dollari