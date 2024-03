Italia-Turchia oggi in tv, Mondiali curling femminile 2024: orario, programma, streaming

Tutti uniti verso un unico obiettivo: il passaggio in semifinale senza avvalersi dei play off. Sognare si può con la Nazionale italiana femminile di curling impegnata ai Campionati Mondiali 2024, rassegna in fase di svolgimento a Sydney (Nuova Scozia, Canada). Questa sera infatti a partire dalle 23:00 Stefania Constantini e Co. sfideranno la Turchia nel terzultimo incontro del round robin.

Le nostre ragazze, dopo aver regolato ieri la Corea del Sud e la Danimarca, nella giornata odierna affronteranno la compagine ottomana a seguito della sfida con la Norvegia; la volontà è quella di poter staccare direttamente il pass per la fase finale, evitando così il fastidioso quanto imprevedibile scenario dei play off.

Per le azzurre sarà importante mantenere alta la concentrazione. Malgrado sia stato già raggiunto l’obiettivo preposto, in uno sport così particolare come il curling è necessario rimanere sempre dentro le partite, non pensando al resto. Il favore è però tutto dalla parte della nostra squadra: la Turchia gravita infatti nella parte bassa della classifica generale con due vittorie e sei sconfitte all’attivo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Turchia, match valido per i Mondiali 2024 di curling femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su The Curling Channel,. Gli orari sono italiani (a Sydney sono quattro ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-TURCHIA OGGI

Mercoledì 20 marzo

Ore 23.00 Italia vs Turchia – Diretta streaming su The Curling Channel

PROGRAMMA ITALIA-TURCHIA MONDIALI CURLING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel.