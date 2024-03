Curling femminile, l’Italia ora sogna la semifinale diretta ai Mondiali! Battuta anche la Danimarca

L’Italia prosegue in maniera perentoria la propria cavalcata ai Mondiali 2024 di curling femminile. La nostra Nazionale ha sconfitto la Danimarca con il punteggio di 8-6 e ha così infilato la settima vittoria in otto incontri disputati sul ghiaccio di Sydney (Canada). Le azzurre sono state impeccabili contro un’avversaria decisamente insidiosa e pericolosa, imponendosi in un vero e proprio scontro diretto per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

Il quartetto tricolore si conferma al secondo posto in classifica, alle spalle dell’imbattuto Canada (sette successi in altrettanti incontri disputati). Superata la Svizzera, che ha perso all’extra-end contro la Scozia. Stefania Constantini e compagne sono così in piena corsa per le prime due piazze che garantiscono l’accesso diretto alle semifinali, mentre le compagini tra il terzo e il sesto posto disputeranno il qualification game che determinerà le ultime due semifinaliste. Le vice campionesse d’Europa stanno esprimendo un elevato tasso tecnico, facendo chiaramente capire di poter ambire alle medaglie.

L’Italia tornerà in scena nella giornata di giovedì 21 marzo per disputare due incontri: alle ore 13.00 contro la temibile Norvegia e alle ore 23.00 contro la poco quotata Turchia. Sarà poi verosimilmente lo scontro con la Svizzera (ora terza a quota sei successi) a mettere in palio la qualificazione diretta alle semifinali.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Stefania Constantini, Angela Romei, Elena Mathis, Giulia Zardini Lacedelli aprono l’incontro in maniera attenta e studiata, senza rischiare troppo e gestendo con scrupolo il vantaggio del martello. Le azzurre optano per una mano nulla e poi si scatenano nell’end successivo, come già successo in alcuni incontri precedenti: tre punti di spessore nella seconda frazione (3-0) per mettere subito in chiaro le cose contro le avversarie. Dupont e compagne riescono comunque a reagire, marcano un punto nel terzo parziale (3-1). Botta e risposta perentorio con un punto a testa nei due end successivi, il quartetto tricolore comanda all’intervallo per 4-2.

Al ritorno sul ghiaccio, l’Italia alza ulteriormente il ritmo, costruisce un eccellente castello di stone, mettendo le rivali con le spalle al muro e siglando due punti di pregevole fattura che valgono il +4 (6-2) dopo sei end. La Danimarca accorcia le distanze riuscendo a portare una stone a punto nel settimo parziale (6-3), ma presta il fianco al tentativo di affondo risolutore di Constantini e compagne. Le azzurre ristabiliscono prontamente le distanze: 7-3 alla vigilia degli ultimi due end, l’incontro sembra ormai indirizzato. La Norvegia però non molla e marca ben tre punti nel nono parziale, mettendo seriamente paura alle nostre portacolori (7-6). Il vantaggio dell’ultimo tiro, però, viene ben gestito nel decimo end, l’Italia segna un punto e fa festa.

RISULTATI MONDIALI CURLING OGGI

Danimarca vs Italia 6-8

Norvegia vs Giappone 5-8

Estonia vs Turchia 6-8

Svizzera vs Scozia 5-6, extra-end

CLASSIFICA MONDIALI CURLING

1. Canada 7 vittorie (7 partite disputate)

2. Italia 7 (8)

3. Svizzera 6 (8)

4. Corea del Sud 5 (7)

5. Danimarca 5 (8)

6. Svezia 5 (8)

7. Norvegia 3 (8)

7. Giappone 3 (8)

7. Scozia 3 (8)

10. USA 2 (7)

11. Turchia 2 (8)

12. Estonia 1 (8)

12. Nuova Zelanda 1 (7)