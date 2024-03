Italia-Giappone oggi in tv, Mondiali curling femminile 2024: orario, programma, streaming

Oggi venerdì 22 marzo (ore 23.00) si gioca Italia-Giappone, incontro che chiude il round robin dei Mondiali 2024 di curling femminile. La nostra Nazionale concluderà il proprio cammino nella fase a gironi dopo aver affrontato la Svizzera alle ore 13.00. Potrebbe essere necessaria una vittoria per accedere direttamente alle semifinali (molto dipenderà dal risultato dell’incontro con le elvetiche), sarà comunque un appuntamento importante verso la fase a eliminazione diretta.

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVIZZERA DI CURLING DALLE 13.00

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GIAPPONE DI CURLING DALLE 23.00

Stefania Constantini, Angela Romei, Elena Mathis, Giulia Zardini Lacedelli hanno tutte le carte in regola per mettersi in mostra sul ghiaccio di Sydney (Canada) e ottenere un risultato di grande rilievo, dopo essere state eccellenti protagoniste per tutta la settimana. L’attenzione si sposterà poi verso il qualification game e le semifinali di domani, quando divamperà la lotta per le medaglie.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Giappone, match valido per i Mondiali 2024 di curling femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su The Curling Channel, prevista la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Sydney sono quattro ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-GIAPPONE OGGI

Venerdì 22 marzo

Ore 23.00 Italia vs Giappone – Diretta streaming su The Curling Channel

PROGRAMMA ITALIA-GIAPPONE MONDIALI CURLING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel.

Diretta Live testuale: OA Sport.