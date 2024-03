Cobolli-Norrie oggi in tv, orario ATP Miami 2024: programma, canale, streaming

Dopo aver conquistato la sua prima vittoria della carriera in un Masters 1000, Flavio Cobolli torna in campo a Miami per il suo match di secondo turno. Il tennista romano affronterà il britannico Cameron Norrie, testa di serie numero trenta, che ha usufruito di un bye all’esordio.

Il romano ha superato il giapponese Yoshihito Nishioka, numero 71 del mondo, in rimonta con il punteggio di 1-6 6-1 6-4. Una vittoria di carattere contro un avversario spigoloso e che poteva rappresentare un’insidia per Flavio. Un successo che comunque va a certificare i progressi fatti da Cobolli sul cemento e che gli permette anche di entrare per il momento tra i primi sessanta della classifica mondiale.

Norrie ha da poco affrontato e battuto un tennista italiano, superando, infatti, nel secondo turno del torneo di Indian Wells Lorenzo Sonego con un duplice 6-4. Dopo quella vittoria il britannico è uscito sconfitto da una battaglia clamorosa contro Gael Monfils.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario di Flavio Cobolli-Cameron Norrie, match valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Miami. L’incontro sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport Tennis e Sky Sport Max (dipende dalla contemporaneità degli altri match) e Sky Sport Plus (se si rientra nelle modalità richieste). In streaming su SkyGo, Now TV e Tennis TV. Non perdetevi la diretta testuale di OA Sport.

