In che posizione di classifica si trova Dimitrov? Balzo nel ranking ATP per l’avversario di Sinner

Grigor Dimitrov ha letteralmente fatto saltare il banco al Masters 1000 di Miami, sconfiggendo ben tre top-10 (di cui due top-5). Il bulgaro ha liquidato nell’ordine il polacco Hubert Hurkacz (numero 9), lo spagnolo Carlos Alcaraz (numero 2) e il tedesco Alexander Zverev (numero 5), meritandosi così la qualificazione alla finale, dove domani sera (domenica 31 marzo, ore 21.00) affronterà il nostro Jannik Sinner, attuale numero 3 del mondo e che diventerebbe numero 2 in caso di successo sul cemento statunitense.

Il 32enne è tornato in auge dopo diverse stagioni difficili e sta cercando di ritrovare la forma fisica del 2017, quando diventò numero 3 al mondo e vinse le ATP Finals. Nel frattempo Grigor Dimitrov è tornato di forza nella top-10 del ranking ATP: al momento è nono nella classifica virtuale, con un guadagno di tre posizioni rispetto alla situazione in cui si trovava prima dell’inizio del torneo in Florida.

Il bulgaro vanta 3.540 punti e in caso di successo in finale volerebbe a quota 3.890 punti, diventando numero 7 al mondo dopo aver superato il danese Holger Rune (3.795) e il norvegese Casper Ruud (3.615). Sinner e Dimitrov si sono fronteggiati tre volte in carriera: l’azzurro si è imposto per due volte nel 2023 (ai sedicesimi finale del Masters 1000 di Miami e ai quarti di finale di Pechino), il bulgaro ha vinto nel 2020 agli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma.