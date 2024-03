Hockey ghiaccio, definito il tabellone dei play-off: Renon contro Bregenzerwald, derby tra Cortina e Merano

Dopo aver concluso i pre-playoffs con i successi di Merano (2-1 su Kitzbuehel) e gli Unterland Cavaliers (2-0 su Gherdeina), la Alps Hockey League 2023-2024 alza ufficialmente il sipario sui play-offs veri e propri. Da martedì 5 marzo, infatti, scatteranno i quarti di finale che si disputeranno con il formato “best-of-7” e saranno giocati con la regolare alternanza casa/trasferta.

GLI ACCOPPIAMENTI DEI QUARTI DI FINALE

Rittner Buam SkyAlps (1) – EC Bregenzerwald (6)

Scontri diretti 2023/24: 3:1 per il Renon

S.G. Cortina Hafro (2) – HC Meran/o Pircher

Scontri diretti 2023/24: 1:1

Red Bull Hockey Juniors (3) – Hockey Unterland Cavaliers

Scontri diretti 2023/24: 2:0 per Salisburgo

Vipiteno Broncos (4) – EK Die Zeller Eisbären (5)

Scontri diretti 2023/24: 1:3 per lo Zell am See

I TURNI SUCCESSIVI

Le semifinali si giocheranno dal 21 marzo al 4 aprile (in caso di gara-7), mentre la serie di finale che assegnerà il titolo sarà di scena dal 6 al 20 aprile (in caso di gara-7).