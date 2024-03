Ginnastica ritmica, sorteggiati i gironi per la Final Six Scudetto. Raffaeli e compagne difendono il titolo

Sono stati sorteggiati i gironi delle semifinali della Final Six Scudetto di ginnastica ritmica, in programma al PalaAsti di Torino il 6-7 aprile. Fabriano difenderà il titolo: Sofia Raffaeli e compagne sono finite nel girone A insieme all’Armonia d’Abruzzo. L’Udinese sifderà la Forza e Coraggio di Milano nel gruppo B, mentre la Raffaello Motto di Viareggio incrocerà la San Giorgio ’79 di Desio nel raggruppamento C. Le tre vincitrici si contenderanno il tricolore nell’atto conclusivo.

Si sono tenuti anche i sorteggi per determinare l’ordine di salita delle otto società che si cimenteranno nel playoff-playout di Serie B e C. In sequenza: Lo Zodiaco di Ravenna, Ginnastica Ritmica Padova, ASD Ariele Campi Bisenzio, Kines Catanzaro, Evoluzione Danza Angri, Ritmica 2000 Quartu Sant’Elena, ASD Azzurra Napoli e Iris Firenze.