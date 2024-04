Ginnastica ritmica, Fabriano vince lo scudetto. Sofia Raffaeli in trionfo, Varfolomeev strabilia

La Fabriano ha vinto lo scudetto di ginnastica ritmica. La corazzata marchigiana si è laureata Campionessa d’Italia per l’ottava volta consecutiva e ora insegue in solitaria il record dei dieci tricolori conquistati dall’Aurora Fano. Il sodalizio guidato da Angela Piccoli partiva con tutti i favori del pronostico alla Final Six andata in scena al Pala Gianni Asti di Torino, dopo essersi imposto nelle tre tappe di regular season.

Dopo aver superato la semifinale contro l’Armonia d’Abruzzo Chieti per 11-9, Fabriano ha dominato nel triello conclusivo contro l’Udinese (capace di eliminare la Forza e Coraggio Milano) e la Raffaello Motto Viareggio (impostosi sulla San Giorgio ’79 di Desio nel primo turno). Prestazione sontuosa da parte di Sofia Raffaeli, autrice di un eccellente esercizio alla palla (35.600) e di una prova di rilievo alle clavette (32.350).

La ribattezzata Formica Atomica, reduce da una prova sottotono in Coppa del Mondo, è stata ben affiancata da Talisa Torretti (29.850 al cerchio) e Milena Baldassarri (31.300). Le marchigiane hanno chiuso con 10 punti speciali contro gli 8 di Viareggio, guidata dalla stellare tedesca Darja Varfolomeev (36.100 al cerchio).

La Campionessa del Mondo all-around non si è fronteggiata con Raffaeli, argento iridato sul giro completo, nello stesso attrezzo. Sul podio, con i colori del sodalizio toscano, anche Chiara Badii, Sofia Sicignano e Chiara Puosi. Terza piazza per l’Udinese (6 punti) guidata da Anastasia Simakova, Isabelle Tavano, Tara Dragas e Gaia Mancini.