Ginnastica ritmica, Fabriano firma il tris in Serie A. Raffaeli e Varfolomeev regalano spettacolo

La Ginnastica Fabriano ha vinto la terza tappa della Serie A1 di ginnastica ritmica, andata in scena al Palaprometeo di Ancona. Le Campionesse d’Italia hanno replicato il successo ottenuto nei primi due appuntamenti del massimo campionato italiano per società e si presenteranno da prime della classe alla Final Six che assegnerà lo scudetto. La corazzata marchigiana si è imposta con 127.900 punti, trascinata dalla fuoriclasse Sofia Raffaeli.

L’argento iridato nel concorso generale individuale, nonché trionfatrice sul giro completo ai Mondiali 2022, si è esibita esclusivamente al nastro, totalizzando 32.550 (16.5 per le difficoltà, 7.5 di esecuzione). Accanto alla ribattezzata Formica Atomica si sono distinte Milena Baldassarri (33.900 alle clavette), Anna Piergentili (30.100) e Talisa Torretti (31.350 al cerchio).

Ci si poteva attendere un bel duello tra Raffaeli e Darja Varfolomeev, ma la Campionessa del Mondo all-around in carica si è esibita esclusivamente al cerchio, sfoggiando un esercizio da favola premiato con 35.450 (18.1 per le difficoltà, 8.78 di pannello E). La teutonica ha guidato la Raffaello Motto Viareggio verso il terzo posto (127.150) insieme a Chiara Badii, Sofia Sicignano, Chiara Puosi.

Secondo posto per l’Udinese (127.700) guidata da Tara Dragas (33.250 alla palla), affiancata da Anastasia Simakova, Gaia Mancini e Isabelle Tavano. Giù dal podio la San Giorgio di Desio (126.850). A seguire la Forza e Coraggio di Milano (120.450), la Putinati Ferrara (116.300) e l’Armonia d’Abruzzo (115.550). Ottavo posto per l’Eurogymnica Torino (114.950) davanti alla Polimnia Ritmica Romana (112.400) e alla Pontevecchio Bologna (110.000). Aurora Fano undicesima (109.800), Varese dodicesima (109.450).

Fabriano (90 punti), Udinese (77), Motto Viareggio (75), San Giorgio ’79 Desio (71), Armonia d’Abruzzo (57), Forza e Coraggio Milano (49) si sono qualificate alla Final Six che assegnerà lo scudetto. Putinati Ferrara (39), Aurora Fano (37) e Pontevecchio Bologna (25) sono retrocesse in Serie A2.