FRACASSATO! Sinner manda Medvedev fuori di testa e lo surclassa in poco più di un’ora: é in finale a Miami!

Semplicemente devastante. Una prestazione incredibile di Jannik Sinner, che si qualifica per la finale del Masters 1000 di Miami dopo aver demolito in due set il russo Daniil Medvedev con il punteggio di 6-1 6-2 in appena un’ora e nove minuti di gioco.

Sinner si trova ad una sola vittoria ora dal diventare numero due del mondo. Per raggiungere questo traguardo storico per il tennis italiano, l’altoatesino dovrà superare in finale il vincente dell’altra semifinale tra Alexander Zverev e Grigor Dimitrov.

Sinner ha concluso con sette ace e diciassette vincenti, con appena tre errori non forzati. Una partita veramente perfetta quella dell’azzurro che non ha lasciato minimamente la possibilità a Medvedev di entrare in ritmo anche solo per pochi minuti nel match.

Ottimo avvio di partita per Sinner. Nel secondo game l’azzurro si procura tre palle break. Sulle prime due Medvedev si salva con la prima di servizio, mentre sulla terza il dritto dell’altoatesino fa male al russo. Un dominio assoluto quello di Jannik, che vola sul 4-0 con il doppio break ottenuto alla quinta occasione nel quarto gioco con un altro vincente di dritto. Il primo set se lo prende facilmente Sinner sul 6-1 in appena 33 minuti.

Sinner non si ferma ed in avvio di secondo set arriva addirittura il break a zero per il numero tre del mondo. Medvedev ha una chance per rientrare nel match, ma Sinner annulla tutto con lo scherma servizio-dritto. Nel game successivo prosegue il monologo di Jannik che si procura altre due palle break e alla prima trova l’ennesimo vincente di dritto. Sinner è in pieno controllo e continua a dominare, finendo per chiudere 6-2. Una prestazione eccezionale.