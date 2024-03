F1, Toto Wolff: “Abbiamo fatto un passo in avanti. Un podio domani? Me lo prendo volentieri”

Bilancio agrodolce per la Mercedes al termine delle qualifiche del Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Sakhir la scuderia di Brackley ha visto un andamento davvero a due facce dai suoi piloti. George Russell, infatti, ha sfiorato la prima fila, mentre Lewis Hamilton si è dovuto accontentare della quinta.

La pole position è andata al tre-volte campione del mondo con il tempo di 1:29.179 con 228 millesimi di vantaggio su Charles Leclerc, quindi terzo George Russell a 306 mentre è quarto Carlos Sainz a 328. Quinto Sergio Perez a 358, sesto Fernando Alonso a 363, quindi settime e ottava le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri distanti rispettivamente 435 e 504 millesimi dalla vetta. Solamente nono Lewis Hamilton 531.

Al termine delle qualifiche odierne Toto Wolff, team principal della Mercedes, ha analizzato la situazione ai microfoni di Sky Sport: “La situazione è un po’ migliore rispetto ai test della scorsa settimana. Non è mai semplice lavorare con una monoposto che non si conosce ancora e quando devi triangolare tutti i dati. Abbiamo effettuato tante ore al simulatore e quindi possiamo dire che abbiamo fatto un salto in avanti. Tocca tanto con il fondo? No, direi tocca anche troppo…”.

A questo punto cosa aspettarsi dalla gara di domani? “Siamo vicini al podio e, per il nostro livello, se lo conquistiamo me lo prendo volentieri. La Red Bull? Non penso che le vinceranno tutte o meglio spero che non le vincano tutte. Loro hanno il pacchetto migliore, non c’è dubbio. Noi proveremo a batterlo ma domani non sarà facile”.