F1, Oscar Piastri: “Giornata difficile, mi sentivo meno a mio agio rispetto a ieri”

In occasione delle qualifiche valide per il GP del Bahrain, tappa numero uno del Mondiale 2024 di Formula 1, Oscar Piastri ha raccolto l’ottava posizione in griglia.

L’australiano nello specifico ha racimolato un ritardo di +0.504 rispetto al poleman Max Verstappen, leader in 1:29.179, piazzandosi alle spalle del compagno di squadra Lando Norris.

A fine qualifiche l’australiano ha commentato la propria prova in zona mista, non nascondendo alcune difficoltà avute in pista: “È stata una giornata difficile, non mi sentivo a mio agio in macchina rispetto a ieri. In Q1 e Q2 ho faticato molto e in Q3 le cose si sono un po’ aggiustate ma ho comunque faticato“.

Piastri ha quindi concluso: “Il Bahrain non ci si addice, ma se alcune cose vanno bene, siamo in lotta. Nelle prove ieri con il passo gara sembravamo andare bene. La cosa più importante è che le qualifiche hanno dimostrato che siamo ancora vicini“.