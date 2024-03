F1, orario gara GP Australia 2024 e dove vederle in tv: programma Sky, streaming, differita TV8

Domani, domenica 24 marzo, andrà in scena il GP d’Australia, terzo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sulla pista dell’Albert Park di Melbourne si prospetta una gara molto interessante e aperta a ogni risultato. Il semaforo verde scatterà alle ore 05.00 italiane e per i piloti potrebbe essere un momento determinante per le sorti dell’intera corsa.

Come al solito sarà l’olandese Max Verstappen a partire dalla pole-position. L’alfiere della Red Bull ha fatto nuovamente la differenza quando più contava, precedendo nel time-attack la Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz e l’altra RB20 del messicano Sergio Perez. Stoico Sainz che, reduce dall’operazione per un attacco di appendicite due settimane fa, ha gettato il cuore oltre l’ostacolo e saputo mettere insieme una grande prestazione.

Delusione, invece, per Charles Leclerc. Il monegasco, che aveva impressionato nel corso delle prove libere, si è un po’ perso, commettendo troppi errori nelle qualifiche e alla fine chiudendo quinto. Sarà una gara complicata per il ragazzo del Principato ed esposto ai rischi di una partenza convulsa.

Il GP d’Australia, terzo appuntamento del Mondiale 2024 di F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW. Su TV8 e su TV8.it sarà possibile seguire in chiaro la differita della gara, a partire dalle 14.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del GP di Melbourne.

CALENDARIO GP AUSTRALIA F1 2024

Domenica 24 marzo (orari italiani)

Ore 05.00, F1, Gara (58 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213)

PROGRAMMA GP AUSTRALIA F1 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); dalle 14.00 la differita in chiaro su TV8 della gara.

Diretta streaming: SkyGo e NOW; dalle 21.30 la differita in chiaro su TV8.it della gara.

Diretta testuale: OA Sport

PROGRAMMA F1 SU TV8

Domenica 24 marzo

Ore 14.00, F1, Gara – Differita in chiaro.