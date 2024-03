Dove vedere in tv la F1 oggi: orario gara GP Bahrain 2024, canali, streaming

Dopo il grande spettacolo delle qualifiche di ieri, aumenta l’attesa in vista del Gran Premio del Bahrain 2024, appuntamento inaugurale del Mondiale di Formula Uno. Il circuito di Sakhir sarà teatro del primo vero scontro diretto ravvicinato in pista della stagione tra i protagonisti della categoria, con un favorito d’obbligo per la vittoria e alle sue spalle tanti candidati al podio.

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DEL GP DEL BAHRAIN DI F1 ALLE 16.00

Max Verstappen, reduce da tre titoli iridati consecutivi, scatterà dalla pole position con la Red Bull davanti alla Ferrari di Charles Leclerc e alla Mercedes di George Russell. Quarta posizione al via per la Rossa di Carlos Sainz, mentre la terza fila sarà composto dalla RB20 di Sergio Perez e dalla sorprendente Aston Martin di Fernando Alonso, che precede le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri.

Il primo Gran Premio della stagione di F1 verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go e Now TV. Su TV8 sarà inoltre possibile vedere la corsa in differita e in chiaro alle ore 21.35. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP BAHRAIN 2024 F1

Sabato 2 marzo

Ore 16.00 Gara a Sakhir (Bahrain) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP BAHRAIN F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: Sky Go e Now TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro la gara di Sakhir dalle 21.35.