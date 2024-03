F1 oggi, GP Arabia Saudita 2024: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, giovedì 7 marzo, prende il via il fine-settimana del GP di Arabia Saudita, seconda tappa del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito cittadino di Jeddah, assisteremo a un day-1 particolarmente intenso nel quale le squadre e i piloti dovranno trovare nel più breve tempo possibile la quadra sugli assetti. Due le sessioni di prove libere previste: dalle 14.30 italiane la FP1 e dalle 18.00 la FP2.

Fari puntati sulla Ferrari. La Rossa spera di essere più vicina alla Red Bull, di quanto lo sia stata in Bahrain. I problemi ai freni che hanno afflitto la monoposto del monegasco Charles Leclerc non hanno permesso a quest’ultimo di esprimere tutto il proprio potenziale. Su un layout che richiederà tanta efficienza aerodinamica, scopriremo se la SF-24 sarà adatta davvero a questa pista.

Di sicuro ci sarà da fare i conti con l’olandese Max Verstappen. Il campione del mondo in carica ha iniziato a Sakhir da dove aveva finito, dominando la scena e realizzando il primo Grand Chelem dell’annata. Max è intenzionato a replicare e magari vorrà dare segnali in questo senso già dal primo giorno di prove libere. Interessante anche capire le prestazioni della Mercedes.

La prima giornata di prove libere del GP di Arabia Saudita, secondo appuntamento del Mondiale 2024 di F1, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1 (207) e per quanto riguarda solo la FP1 anche su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW. Non è prevista la trasmissione in chiaro su TV8 di questo giovedì a Jeddah. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di questo day-1.

