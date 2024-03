F1 oggi, GP Arabia Saudita 2024: orari FP3 e qualifiche, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, venerdì 8 marzo, FP3 e qualifiche caratterizzeranno il week end del GP d’Arabia Saudita, secondo round del Mondiale 2024 di F1. Sulla pista di Jeddah si assisterà a uno spettacolo decisamente apprezzabile e, come sempre, saranno i particolari a fare la differenza e a decidere a chi andrà la seconda pole-position della stagione.

Nelle prove libere di ieri l’Aston Martin di Fernando Alonso ha sorpreso per la velocità sul giro secco, tuttavia si ha la sensazione che altri team come Red Bull e Ferrari si siano tenuti qualcosa in vista del time-attack odierno. La Rossa confida molto nelle abilità del monegasco Charles Leclerc di interpretare i circuiti cittadini, anche se quello saudita è molto particolare.

Parliamo di un tracciato con tante curve in successione e molto veloce. Non è un caso che si privilegia un assetto aerodinamico scarico. Resta il fatto che Max Verstappen sia il favorito per la conquista della pole. Attenzione, da questo punto di vista, alla Mercedes che potrebbe sorprendere.

Il venerdì del week end del GP d’Arabia Saudita, secondo appuntamento del Mondiale 2024 di F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport 4K (213) per l’intera programmazione; su Sky Sport Uno (201) solo per le qualifiche; in streaming su SkyGo e su NOW. È prevista dalle 21.55 la differita in chiaro su TV8 e TV8.it delle qualifiche, mentre la trasmissione della FP3 sarà esclusiva dei canali di Sky Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di questo day-2.

CALENDARIO GP ARABIA SAUDITA F1 2024 OGGI

Venerdì 8 marzo (orari italiani)

Ore 14.30-15.30 F1, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213)

Ore 18.00 F1, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213)

PROGRAMMA GP ARABIA SAUDITA F1 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (2013) per l’intera programmazione odierna, Sky Sport Uno (201) solo la trasmissione delle qualifiche; dalle 21.55 la differita in chiaro su TV8 delle qualifiche, mentre la copertura della FP3 sarà esclusiva dei canali di Sky Sport.

Diretta streaming: SkyGo e NOW; dalle 21.55 la differita in chiaro su TV8 delle qualifiche, mentre la trasmissione della FP3 sarà esclusiva dei canali di Sky Sport.

Diretta testuale: OA Sport

PROGRAMMA F1 SU TV8

Venerdì 8 marzo

Ore 21.55 F1, Qualifiche – Differita in chiaro