A che ora Camila Giorgi-Noskova oggi, WTA Indian Wells 2024: dove vederla in tv e streaming

Dopo il brillante esordio, Camila Giorgi torna in campo nel WTA 1000 di Indian Wells. La marchigiana ha davvero brillato nel netto successo contro la britannica Katie Boulter, fresca vincitrice del torneo di San Diego. Giorgi si è imposta con un perentorio 6-3 6-2, regalandosi un interessante secondo turno contro la ceca Linda Noskova.

Sicuramente una sfida complicata, visto che la ceca è stata una delle grandi sorprese all’ultimo Australian Open, arrivando fino ai quarti di finale, dopo aver sconfitto anche Iga Swiatek. La numero 29 del mondo ha usufruito di un bye al primo turno e parte comunque con i favori del pronostico.

Servirà certamente la miglior Giorgi per trovare un altro successo. La marchigiana era apparsa davvero felice e commossa alla fine del match contro Boulter, visto che era reduce da due mesi senza successi e con tanti problemi fisici.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario di Camila Giorgi-Linda Noskova, match valevole per il secondo turno del WTA 1000 di Indian Wells. L’incontro sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max (dipende dalle contemporaneità). In streaming su SkyGo e Now TV. Non perdetevi la diretta testuale di OA Sport.

CALENDARIO GIORGI-NOSKOVA INDIAN WELLS 2024

Venerdì 8 Marzo 2024 – Campo 8

5° Match: Camila Giorgi-Linda Noskova

In precedenza dalle 20.00

Yulia Putintseva – Ekaterina Alexandrova

Diana Shnaider – Ana Bogdan (non prima delle 21.00)

Nicolas Moreno De Alboran – Lukas Klein

Marie Bouzkova – Anastasia Potapova

PROGRAMMA GIORGI-NOSKOVA INDIAN WELLS 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max (la programmazione può cambiare in base alla contemporaneità con altri match degli italiani)

Diretta streaming: Sky Go, Now TV, Tennis TV

Diretta testuale: OA Sport