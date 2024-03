F1, Max Verstappen cambia la Power Unit: nessuna penalità per l’olandese, ma un campanello d’allarme?

Max Verstappen ha chiuso al secondo posto la terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Australia, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024, dando la sensazione che i piccoli problemi di ieri siano ormai ampiamente alle spalle. La caccia alla pole position è apertissima e alle ore 06.00 italiane il tre-volte campione del mondo sarà nuovamente il favorito per la terza partenza al palo su tre in questo campionato.

Ad aiutare il portacolori del team Red Bull ci sarà anche qualcosa di importante sotto la scocca della sua RB20. La FIA, infatti, ha annunciato che il pilota olandese ha un motore nuovo di zecca a disposizione. Dopo aver sostituito lo scarico già nella giornata di ieri, oggi sulla monoposto di “Super Max” sono state sostituite tutte le componenti a disposizione.

L’olandese ha quindi un nuovo motore a combustione interna (ICE), turbocompressore (TC), MGU-H, MGU-K e un nuovo sistema di scarico che, in questo caso, è già il terzo. Solo l’Energy Store e l’elettronica di controllo non sono ancora stati sostituiti sulla vettura del tre-volte campione del mondo. Ovviamente il vincitore dei Gran Premio di Sakhir e Jeddah non incapperà in nessuna penalità essendo alla prima sostituzione, ma sorprende la tempistica.

Un anno fa la Red Bull ha gestito davvero nel migliore dei modi la propria Power Unit, allungando nel corso della stagione ogni componente dando mostra di una affidabilità da record. Quest’anno, invece, già nel corso del terzo weekend di gara arriva il secondo motore nuovo di zecca per Max Verstappen. Un campanello d’allarme per il team di Milton Keynes?