F1, le Ferrari brillano nella FP3! Leclerc precede Verstappen e Sainz con buoni segnali anche sul passo

La Ferrari c’è. Questa è la risposta che arriva dalla terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Australia, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Nella splendida cornice del tracciato dell’Albert Park di Melbourne, infatti, le due Rosse hanno messo in mostra un ottimo comportamento sul time attack (anche con le gomme medie) e, di pari passo, hanno fatto vedere costanza di rendimento importante anche sul passo gara.

Charles Leclerc (Ferrari) ha piazzato il miglior tempo della FP3 proprio sotto la bandiera a scacchi in 1:16.714 con gomma soft. Alle sue spalle Max Verstappen (Red Bull) a soli 20 millesimi, dopo un turno nel quale ha confermato di essere di nuovo a proprio agio con la sua RB20 e con un passo gara di estrema costanza sull’1:22 medio. Terza posizione per Carlos Sainz con la seconda Ferrari al termine di un turno che lo ha visto davvero brillare.

Lo spagnolo ha messo a segno il suo 1:16.791 con gomme medie, quindi con le soft lo ha sfiorato in un paio di occasioni. L’aspetto più importante per il ferrarista, però, è stato il long run. La sua SF-24, infatti, ha messo a segno addirittura degli 1:21 medi che, senza sapere il carico di benzina, sono comunque tempi davvero interessanti. Quarta posizione per un rinato Lewis Hamilton (Mercedes). Il sette volte campione del mondo, infatti, dopo tante difficoltà sembra avere trovato il bandolo della matassa con la sua W15, fermandosi a soli 92 millesimi dalla vetta.

Discorso simile anche per il suo vicino di box, George Russell, che si trova al quinto posto a 172 millesimi. Sesta posizione per Fernando Alonso (Aston Martin) a 283 millesimi, mentre è settimo Sergio Perez (Red Bull) che accusa 3 decimi esatti da Leclerc. Ottava posizione per il padrone di casa Oscar Piastri (McLaren) a 373 millesimi, nona per il canadese Lance Stroll (Aston Martin) a 627, quindi è decimo Lando Norris (McLaren) a 776. Ora sarà caccia alla pole position a Melbourne con la Q1 che scatterà alle ore 06.00.