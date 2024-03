F1, Lewis Hamilton: “Gara complicata sempre in lotta con Piastri. Dobbiamo migliorare”

Lewis Hamilton non ha troppa voglia di festeggiare al termine del Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato cittadino di Jeddah, infatti, il sette volte campione del mondo non è andato oltre la nona posizione finale, con un distacco di quasi 50 secondi dalla vetta.

Max Verstappen ha centrato l’ennesimo successo (il 56° della sua carriera), davanti al compagno di scuderia Sergio Perez mentre sale sul gradino più basso del podio, Charles Leclerc ma a distanze siderali dalla due Red Bull. Quarta posizione per Oscar Piastri, quinta per Fernando Alonso, mentre è sesto George Russell con la prima delle due Mercedes. Settima posizione per Oliver Bearman davanti a Lando Norris, quindi nono Lewis Hamilton che paga anche la strategia con le gomme e Nico Hulkenberg che completa la top10.

Al termine della gara saudita, il “Re Nero” ha raccontato le sue sensazioni a F1. com: “Una gara non facile contraddistinta dal mio lungo duello con Oscar Piastri. L’australiano mi ha dato filo da torcere per tanti giri, ma io non riuscivo a scappare. Ho provato ad allungare lo stint al massimo, ma la strategia alla fine non ha pagato”.

Ultima su una W15 che continua a non brillare: “Effettivamente pensavamo di essere posizionati meglio in questo avvio di stagione. Abbiamo tanto su cui lavorare perchè il distacco da chi ci precede è ampio. Ora testa a Melbourne con la volontà di crescere”.