F1, inesorabile doppietta Red Bull nel GP di Arabia Saudita. Leclerc sul podio, bravo Bearman

Max Verstappen rispetta il pronostico della vigilia e vince in scioltezza il Gran Premio dell’Arabia Saudita 2024, secondo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Un dominio impressionante in quel di Jeddah, sulla scia del Grand Chelem firmato una settimana fa in Bahrain, che conferma la netta superiorità della Red Bull sul resto della concorrenza.

Il fuoriclasse olandese colleziona così il nono successo consecutivo (dopo i sette di fila a fine 2023), portandosi a quota 56 affermazioni e 100 podi in carriera nella categoria regina. Un trionfo mai in discussione per il tre volte campione iridato, che ha gestito agevolmente la gara dalla pole position mantenendo sempre un buon margine di sicurezza sul compagno di squadra Sergio Perez.

Il messicano ha completato la seconda doppietta Red Bull dell’anno, nonostante una penalità di 5″ per un unsafe release in corsia box su Fernando Alonso dopo il pit-stop in regime di Safety Car, difendendo la piazza d’onore dopo aver staccato ampiamente la Ferrari di Charles Leclerc, terzo e un po’ nella terra di nessuno per buona parte del GP con la zampata finale del giro più veloce all’ultima tornata.

Distacchi abissali per tutti gli altri, a partire dalla quarta posizione di Oscar Piastri con la McLaren davanti a Fernando Alonso con l’Aston Martin e a George Russell con la Mercedes. Bellissima gara d’esordio in F1 per il diciottenne britannico Oliver Bearman, autore di una notevole rimonta dall’undicesima alla settima piazza con la Ferrari davanti a due top driver come Lando Norris (8°) e Lewis Hamilton (9°), entrambi penalizzati da una brutta strategia non effettuando il cambio gomme in regime di Safety Car a inizio gara.

CLASSIFICA GP ARABIA SAUDITA F1 2024

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 1

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+13.643 1

3 Charles LECLERC Ferrari+18.639 1

4 Oscar PIASTRI McLaren+32.007 1

5 Fernando ALONSO Aston Martin+35.759 1

6 George RUSSELL Mercedes+39.936 1

7 Oliver BEARMAN Ferrari+42.679 1

8 Lando NORRIS McLaren+45.708 1

9 Lewis HAMILTON Mercedes+47.391 1

10 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+76.996 1

11 Alexander ALBON Williams+88.354 1

12 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+105.737 1

13 Esteban OCON Alpine1L 1

14 Yuki TSUNODA RB1L 1

15 Logan SARGEANT Williams1L 1

16 Daniel RICCIARDO RB1L 1

17 Valtteri BOTTAS Kick Sauber1L 2

18 Guanyu ZHOU Kick Sauber1L 1

19 Lance STROLL Aston Martin– – –

20 Pierre GASLY Alpine– 1