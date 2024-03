F1, il nuovo ordine d’arrivo del GP d’Australia: Alonso penalizzato

Cambia l’ordine d’arrivo del GP d’Australia, terzo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito dell’Albert Park di Melbourne, la Ferrari ha trionfato: primo posto per lo spagnolo Carlos Sainz e secondo per il monegasco Charles Leclerc. Una doppietta che la Rossa non realizzava nella terra dei canguri da 20 anni esatti. Parliamo infatti del campionato 2004.

Un mutamento di spartito c’è stato in considerazione di quanto accaduto tra Fernando Alonso e George Russell. Lo spagnolo ha combattuto con il coltello tra i denti per difendere la sua sesta posizione, dagli assalti della Mercedes del britannico. Un confronto che però ha avuto un epilogo poco piacevole per quest’ultimo, finito contro le barriere nell’ultima tornata.

Russell si è lamentato con l’asturiano per aver fatto il cosiddetto “brake-testing“, ovvero un anticipo del punto di frenata, sorprendendo chi inseguiva. Alonso, per giustificare il tutto, parlava con il proprio box di avere un problema tecnico sulla sua monoposto. Nando ha fatto valere questa posizione, vista la convocazione dei commissari di gara.

È arrivata la decisione e il due volte iridato è stato punito con 20″ da aggiungere al suo crono finale e 3 punti sulla patente. Di conseguenza, l’iberico è scalato in ottava posizione, alle spalle del compagno di squadra, Lance Stroll, e del giapponese della RB, Yuki Tsunoda.

NUOVO ORDINE D’ARRIVO GP AUSTRALIA F1 2024

1. Carlos Sainz (Ferrari)

2. Charles Leclerc (Ferrari) – Giro più veloce della gara

3. Lando Norris (McLaren)

4. Oscar Piastri (McLaren)

5. Sergio Perez (Red Bull)

6. Lance Stroll (Aston Martin)

7. Yuki Tsunoda (RB)

8. Fernando Alonso (Aston Martin) – Penalizzato di 20″

9. Nico Hulkenberg (Haas)

10. Kevin Magnussen (Haas)

11. Alex Albon (Williams)

12. Daniel Ricciardo(RB)

13. Pierre Gasly (Alpine)

14. Valteri Bottas (Sauber)

15. Zhou Guanyu (Sauber)

16. Esteban Ocon (Alpine)

RITIRATI

George Russell (Mercedes9

Lewis Hamilton (Mercedes)

Max Verstappen (Red Bull)