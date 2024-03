Eurolega, Teodosic mette lo sgambetto alla Virtus Bologna: Stella Rossa vittoriosa 94-79

Brutta sconfitta per la Virtus Segafredo Bologna nella trentunesima giornata di Eurolega. All’Hala Aleksandar Nikolic è 94-79 per la Stella Rossa, che ritorna al successo dopo sei ko in fila e manda ancor più nel pallone la squadra di Banchi, che vede l’accesso automatico per i playoff ormai impossibile, non ottiene il pass per il play in e incassa la terza sconfitta in fila in Europa. Non bastano i 25 punti di Shengelia, dall’altra parte sono 25 per Nemanja Nedovic e 11 con 9 assist per il grande ex Milos Teodosic.

La partenza della Virtus è abbagliante con la tripla di Belinelli ed il canestro di Dunston in pitturato, ma è Ilic a risvegliare i padroni di casa per il 12-10. Il duello prosegue senza esclusione di colpi, con la squadra di Banchi che prova a mettere la testa avanti con Mickey e le due triple in fila di Pajola e Abass, prima che il canestro di Bolomboy chiudano il primo quarto sul 21-23.

L’equilibrio prosegue anche nel secondo campo, con Bologna che tocca anche il +5 con un altro canestro di Abass (27-32), ma la svolta arriva proprio poco prima dell’intervallo: negli ultimi 10” Tobey segna la tripla del +3, poi Pajola regala il pallone sulla rimessa e il grande ex Teodosic punisce Bologna sulla sirena, firmando il 48-42 dell’intervallo lungo.

La Virtus ci mette un po’ prima di riprendere un po’ di ritmo, finendo sotto anche di 10 lunghezze, ma arriva la reazione d’orgoglio con le triple di Shengelia e Lundberg, forirri del pareggio a quota 61. Ma non si è fatto i conti con Nemanja Nedovic: l’ex Milano è artefice di un terzo quarto da sedici punti e quasi da solo riporta la Stella Rossa sopra di nove, sul 74-65, all’ultimo stop and go.

Bologna prova a scuotersi con Belinelli e Lundberg, riuscendo a tornare sul -5, ma Mitrovic e Davidovac rimettono le distanze per il 79-69. Jordan Mickey prova a metterci del suo con il -6, ma il quinto fallo lo estromette dalla partita; la tripla di Belinelli al 37 riporta la Virtus a due possessi di margine, ma Teodosic risale in cattedra: un libero e assist immaginifico dei suoi con il +9 che manda i titoli di coda della partita.