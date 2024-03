Eurolega, la Virtus Bologna va a Kaunas per lanciare l’attacco alla zona playoff

Dopo una grande partenza, la Virtus Segafredo Bologna si ritrova a dover combattere per un posto nei playoff nel finale di stagione regolare di Eurolega. Le ultime due sconfitte con Olympiakos e Real Madrid hanno fatto scendere la squadra di Luca Banchi al settimo posto, che varrebbe il play-in in partita diretta contro l’ottava. La classifica però rimane cortissima e le Vu Nere vorranno provare a riprendere la loro marcia con lo Zalgiris Kaunas.

I lituani sono al momento quindicesimi in classifica con undici vittorie e diciotto sconfitte, ma sono salite di tono rispetto ad inizio stagione. Soprattutto grazie all’arrivo in panchina di coach Andrea Trinchieri, salito in sella a stagione in corso e che ha ridato nuova linfa alla squadra, portandola anche ad avere un record personale positivo nelle prime nove partite prima dei ko in fila con Olympiakos, Maccabi Tel Aviv e Bayern Monaco.

E soprattutto, dalla loro c’è Keenan Evans, quarto miglior realizzatore dell’Eurolega con oltre 17 punti ad allacciata di scarpe. Sul ventisettenne di Richardson c’è parecchio interesse in ambito continentale, Milano sembrava sulle sue tracce a febbraio ma su di lui si è fiondato anche il Fenerbahce. Ma anche le Nazionali, Georgia e Polonia in primis, pensano a lui per poter ampliare la propria potenza di fuoco.

Ma Bologna ora non può guardare alle avversarie. La classifica per le Vu Nere è cortissima, con 34 punti si è lontani una sola vittoria dal terzetto composto da Panathinaikos, Olympiakos e Fenerbahce che andrebbe direttamente ai playoff, addirittura a due dal Monaco terzo. Ma la differenza canestri, di -25, non sorride: quindi ora l’importante è vincere, non importa con chi e in che modo, ma accumulare più punti possibili permetterebbe un probabile accesso tra le migliori otto di Eurolega.