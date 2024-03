E3 Saxo Classic 2024 oggi in tv: percorso, altimetria, favoriti. Nuova sfida tra van der Poel e Van Aert

Il Belgio entra prepotentemente nel panorama ciclistico mondiale. Si avvicinano le grandi Classiche del nord e quest’oggi arriva un gran bell’antipasto con la sessantasettesima edizione della E3 Saxo Classic, che prevede un percorso talmente nervoso che spezzetterà il gruppo in maniera costante.

PERCORSO

Se nei primi 85 chilometri l’unica difficoltà è quella del Katteberg, 750 metri al 6%, dal chilometro 88 inizia un saliscendi che farebbe venire il mal di testa. Sedici ‘muri’ nello spazio di poco meno di 100 chilometri, e nel finale arrivano i pezzi forti: Kapelberg, Paterberg, Oude Kwaremont e Karnemelkbeekstraat in fila, prima di un piccolo riposo che precede il TIegemberg, ultima asperità a 21 chilometri dal traguardo. Ci sarà battaglia.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Tanta carne al fuoco, ma la sfida più appassionante vedrà protagonisti i due ‘eterni rivali’ Wout Van Aert (Visma | Lease a Bike) e Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck). Per loro sarà una prova generale per le grandi Classiche del Nord. Proveeranno a inserirsi nel discorso Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step), Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) e Mads Pedersen (Lidl-Trek), mentre per l’Italia un Alberto Bettiol (EF Education Easypost) in forma smagliante proverà a giocarsi le proprie carte. Occhio di riguardo anche per Matteo Trentin, che ricoprirà il ruolo di capitano per la Tudor Pro Cycling.

PROGRAMMA E4 SAXO CLASSIC 2024

Venerdì 24 marzo

Partenza: ore 11.45

Arrivo: 16.30 circa

E3 SAXO CLASSIC 2023: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 dalle ore 14:00

Diretta streaming: Eurosport.it, SkyGo, NOW Tv, DAZN, Discovery+ dalle ore 14:00

Diretta live testuale: OA Sport