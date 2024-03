Settimana Coppi&Bartali 2024, tappa di oggi (22 marzo): percorso, altimetria, tv. Frazione insidiosa in provincia di Ravenna

Finale assolutamente impronosticabile quello della quarta tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2024. Protagonista di oggi sarà la provincia di Ravenna, con una frazione di 150,7 km che si snoda intorno a Brisighella. Il tracciato si sviluppa intorno a due circuiti, con continui strappi e un finale che tende all’insù, dopo una discesa tecnica. C’è il terreno per eventuali colpi di mano, ma non è da escludere una volata a gruppo piuttosto numeroso.

PERCORSO

Il primo circuito, di 36,7km, dovrà essere affrontato tre volte ed è caratterizzato dalla salita del Monticino, che sarà affrontata immediatamente dopo il passaggio sulla linea del traguardo. A 42km dall’arrivo si rimarrà sempre per le strade di Brisighella, per un secondo circuito in cui si affronterà sempre la salita del Monticini, ma a cui si aggiunge il valico di Rio Chiè. Un’ascesa breve, ma che negli ultimi 500 metri presenta pendenze costantemente sopra il 10%. Ultimo scollinamento posto a 5000 metri dal traguardo.

ALTIMETRIA

QUARTA TAPPA SETTIMANA COPPI E BARTALI 2024: PROGRAMMA E ORARI

Brisighella-Brisighella (150,7 km) – Quarta tappa

Orario di partenza: 12.15

Orario di arrivo stimato: 16.30

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING LA QUARTA TAPPA DELLA SETTIMANA COPPI E BARTALI 2024

Diretta tv: non prevista, differita dalle 17.00 su Rai Sport+HD

Diretta streaming: CiclismoLive su YouTube dalle 15.00

Diretta live testuale: OA Sport