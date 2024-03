Curling: azzurre forza 4! L’Italia cala il poker ai Mondiali. USA Sconfitta 10-3

L’Italia del curling femminile cala il poker. Dopo aver sconfitto Estonia, Svezia e Scozia le azzurre hanno battuto anche gli Stati Uniti per 10-3 nella quarta partita valida per il Round Robin dei Campionati Mondiali 2024, rassegna in fase di svolgimento a Sydney (Canada).

Partono subito bene le nostre ragazze, abili a tessere una buona trama strategica che si conclude con una mano nulla. La classe di Stefania Constantini si palesa poi nel secondo turno quando, con il martello in mano, rilascia di giustezza l’ultima stone piazzando due pietre a punto.

La risposta non si fa attendere e, alla terza ripresa, le americane accorciano le distanze con un equilibrato tiro al centro. L’Italia giunta al quarto turno aumenta di un’unità il proprio vantaggio, salvo poi subire di nuovo il -1 statunitense a metà gara.

La svolta più importante arriva nel sesto end quando, complice tante imprecisioni da parte degli Stati Uniti, Stefania Constantini marca ben cinque sigilli, indirizzando in modo evidente la partita. Le statunitensi infatti non vanno oltre il singolo timbro nel settimo end, subendo le ultime due stone nell’ottavo round, chiudendo così i conti in netto anticipo.

In virtù del risultato odierno l’Italia viaggia ancora a punteggio pieno nella classifica generale, condividendo lo stesso piazzamento di Svizzera e Canada. Proprio le padrone di casa saranno le prossime avversarie dell’Italia, in un incontro pianificato per le 13:00 di domani.