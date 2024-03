Cosa deve fare Sinner per superare Alcaraz in classifica a Miami o per guadagnare punti

Nonostante Jannik Sinner abbia già superato un turno in più rispetto allo spagnolo Carlos Alcaraz nel torneo ATP Masters 1000 di Miami, al momento l’azzurro perderebbe 40 punti rispetto all’iberico, ritornando in pratica alla situazione antecedente il torneo di Indian Wells.

Infatti, nel ranking virtuale, rispetto alla classifica ufficiale, considerando i punti di Miami 2023 che sono stati scartati, al momento Sinner ne perderebbe 200, vedendo il suo ritardo da Alcaraz, che ne ha definitivamente ceduti 160, risalire nuovamente da -495 a -535.

Sinner lo scorso anno incamerò 600 punti per la finale, mentre quest’anno con la semifinale ne ha ottenuti finora 400, mentre Alcaraz, semifinalista nel 2023, cogliendo 360 punti, nel 2024, con la nuova assegnazione dei punti, ne ha ricavati 200 con i quarti di finale.

Saldo passivo definitivo di 160 punti per lo spagnolo, mentre quello dell’azzurro è di 200 lunghezze, ma è ancora provvisorio: il tennista italiano approdando in finale nel incamererebbe altri 250, portandosi a -285 punti da Alcaraz.

Jannik Sinner ha ancora l’occasione per diventare numero 2 del mondo, e per riuscirci l’azzurro dovrà vincere il torneo. In questo modo l’azzurro, infatti, Sinner guadagnerebbe altri 350 punti, riuscendo a superare Alcaraz per 65 lunghezze.

RANKING LIVE AL 29 MARZO

Tra parentesi la differenza in termini di punti rispetto al ranking ufficiale

1 Novak Djokovic 9725 (0) assente a Miami

2 Carlos Alcaraz 8645 (-160) eliminato ai quarti a Miami

3 Jannik Sinner 8110 (-200) può arrivare a 8710 in caso di vittoria a Miami

4 Daniil Medvedev 7165 (-600) può arrivare a 7765 in caso di vittoria a Miami

JANNIK SINNER DIVENTA NUMERO 2 SE…