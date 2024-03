Conegliano-Milano, Finale Champions League volley femminile 2024: data, programma, orario, tv, streaming

Conegliano e Milano si affronteranno nella Finale della Champions League 2024 di volley femminile. L’appuntamento è per domenica 5 maggio (orario ancora da definire), in una località che deve ancora essere ufficialmente comunicata. Le ultime voci parlano di Istanbul (Turchia). Si preannuncia un confronto particolarmente serrato e avvincente, che metterà in palio il massimo trofeo europeo e che designerà le nuove Campionesse d’Europa dopo i due successi del VakifBank Istanbul.

Conegliano disputerà la quarta finale di Champions League della sua storia: nel 2019 perse contro Novara, nel 2021 trionfò contro il VakifBank Istanbul, nel 2022 si arrese proprio alla formazione turca. La formazione di coach Daniele Santarelli sarà guidata dalla bomber Isabelle Haak, dalla regista Joanna Wolosz, dalle schiacciatrici Kelsey Robinson e Kathryn Plummer, dalle centrali Robin de Kruijf e Sarah Fahr, dal libero Monica De Gennaro.

Milano giocherà l’atto conclusiva della prestigiosa competizione per la prima volta nella storia. La formazione meneghina sarà trascinata dall’opposto Paola Egonu, alla sua quinta finale consecutiva e a caccia del quarto trofeo con la quarta maglia differente. La bomber, pronta a un nuovo duello avvincente con Haak, sarà in diagonale con Alessia Orro, sostenuta dalle schiacciatrici Helene Cazaute e Myriam Sylla, con Raphaela Folie al centro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Milano, Finale della Champions League 2024 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CONEGLIANO-MILANO, FINALE CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY

Domenica 5 maggio

Orario da definire Finale Champions League volley femminile: A. Imoco Conegliano vs Allianz Vero Volley Milano

DOVE SI GIOCA LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE

La sede deve ancora essere comunicata ufficialmente. Le ultime voci parlavano di Istanbul (Turchia).

PROGRAMMA FINALE CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.