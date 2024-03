Classic Brugge-De Panne 2024: Jasper Philipsen trionfa ancora dopo la Sanremo. Quinto Consonni

Dopo la Milano-Sanremo arriva un’altra vittoria per un fenomenale Jasper Philipsen. Il belga dell’Alpecin-Deceuninck ha dominato in lungo e in largo l’edizione numero 48 della Classic Brugge-De Panne, distruggendo la concorrenza.

Gara con pochissime emozioni per tre quarti: una fuga a tre ha animato soprattutto i chilometri iniziali, con all’attacco i belgi Luca De Meester (Bingoal WB) e Victor Vercouillie (Flanders-Baloise) ed il francese Thomas Gachignard (TotalEnergies). Il gruppo non si è dannato l’anima per andare a riprendere gli attaccanti che sono stati in avanscoperta per circa 150 chilometri senza patemi.

L’ultimo a resistere alla rimonta, ovviamente inesorabile, del plotone, è stato Gachignard, raggiunto a 10 chilometri dall’arrivo. Da lì in poi sono partite le grandi manovre da parte delle compagini dei velocisti. Strade molto tortuose sul finale, con nessuna compagine che è riuscita a prendere in mano la corsa.

Lanciato lo sprint però è apparso dal nulla Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) che ha dominato la volata battendo il connazionale Tim Merlier (Soudal Quick-Step) e Danny van Poppel (BORA – hansgrohe). Ottimo quinto Simone Consonni (Lidl-Trek), bene anche Luca Mozzato (Arkéa – B&B Hotels), decimo.