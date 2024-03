Civitanova-Trento oggi in tv, orario Champions League volley: dove vederla, programma, streaming

Oggi giovedì 21 marzo (ore 20.30) si gioca Civitanova-Trento, semifinale di ritorno della Champions League 2023-2024 di volley maschile. La Lube ospiterà l’Itas in un confronto che si preannuncia particolarmente intenso e avvincente, un derby di notevole caratura tecnica che metterà in palio l’accesso all’atto conclusivo della massima competizione europea. I Campioni d’Italia si presenteranno all’appuntamento forti della vittoria per 3-1 ottenuta nel confronto d’andata.

I cucinieri saranno dunque chiamati a ribaltare il risultato di fronte al proprio pubblico dell’Eurosuole Forum: dovranno vincere per 3-0 o 3-1 per meritarsi il golden set di spareggio. Ai dolomitici basterà conquistare due set per guadagnarsi il diritto di disputare la terza finale continentale nel giro di quattro edizioni. Gli ospiti partiranno con i favori del pronostico, ma i padroni di casa hanno comunque i mezzi per poter controbattere e cercare il colpaccio.

Trento si è già qualificata alle semifinali dei playoff scudetto eliminando Modena in tre partite, mentre Civitanova è sotto per 1-2 nella serie con Monza e sta cercando di rimontare. Trento si affiderà soprattutto agli attaccanti Alessandro Michieletto, Daniele Lavia e Kamil Rychlicki sotto la regia della novità Alessandro Acquarone. Civitanova risponderà con Adis Lagumdzija, Marlon Yant, Aleksandar Nikolov, Ivan Zaytsev e Mattia Bottolo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Civitanova-Trento, semifinale di ritorno della Champions League di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CIVITANOVA-TRENTO OGGI

Giovedì 21 marzo

Ore 20.30 Cucine Lube Civitanova vs Itas Trentino – Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA CIVITANOVA-TRENTO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.