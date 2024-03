Ciclismo, la Visma | Lease a Bike emana un comunicato: “Incerta la presenza di Wout Van Aert al Giro d’Italia”

Quale sarà il prossimo programma di Wout Van Aert? Il forte corridore belga si è sottoposto quest’oggi a un’operazione, viste le fratture riportate alla clavicola, a diverse costole e allo sterno per la caduta nella Dwars door Vlaanderen 2024.

Vista l’entità delle lesioni riportate, Van Aert non prenderà parte alle Classiche del Nord, in cui era particolarmente atteso. Si pensi al Giro delle Fiandre, che andrà in scena nel giorno della Santa Pasqua (31 marzo) e alla Parigi-Roubaix (7 aprile), ma dei dubbi ci sono anche sulla sua partecipazione al prossimo Giro d’Italia, previsto dal 4 al 26 maggio.

La Visma | Lease a Bike ha emanato un comunicato in cui ha voluto chiarire quale sarà l’iter riabilitativo che seguirà l’atleta: “Wout Van Aert è stato operato con successo quest’oggi. L’esame ha rivelato che ha subito la frattura dello sterno, della clavicola e di diverse costole. Non è chiaro quando Wout potrà tornare in sella alla bici“, viene sottolineato nella nota.

“Le prossime settimane saranno dedicate al suo recupero. Salterà quindi le classiche di primavera. Ancora incerta la sua partecipazione al Giro d’Italia. Nelle prossime settimane prenderemo una decisione in base al suo recupero“, è quanto riportato dal comunicato della squadra olandese.