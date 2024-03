Chi affronterà Nardi agli ottavi a Indian Wells? Il tabellone ora fa sognare….

Prosegue il magico percorso di Luca Nardi al Masters 1000 di Indian Wells 2024, dopo l’incredibile vittoria materializzatasi nella notte italiana contro il numero 1 al mondo Novak Djokovic. Il ventenne pesarese, battuto al secondo turno delle qualificazioni da David Goffin, era stato poi ripescato nel tabellone principale grazie al forfait di Tomás Martín Etcheverry saltando addirittura il primo turno con un bye.

Da lucky loser, l’azzurro è stato capace di sconfiggere il cinese Zhang Zhizhen prima della clamorosa impresa sul suo grande idolo Djokovic. Nardi si ritrova dunque per la prima volta agli ottavi in un 1000, con la certezza di approdare finalmente tra i migliori 100 giocatori al mondo aggiornando così il suo best ranking di n.106 che risaliva allo scorso 19 febbraio.

Al prossimo turno il marchigiano classe 2003, coetaneo di Carlos Alcaraz e Holger Rune, affronterà il padrone di casa statunitense Tommy Paul (n.17 ATP) con la possibilità di accumulare 100 punti aggiuntivi per la sua classifica in caso di vittoria. Avendo battuto la prima testa di serie del seeding, il tabellone diventa ovviamente in discesa (rispetto a Djokovic) almeno fino alle semifinali, in cui ci sarebbe il rischio di incrociare Daniil Medvedev.

Se il nostro portacolori dovesse avere la meglio su Paul, sfiderebbe ai quarti di finale il vincente del match tra il norvegese Casper Ruud (n.9 ATP) ed il veterano francese Gael Monfils. Uno spicchio di tabellone davvero incerto ed interessante, che potrebbe aprire a scenari davvero clamorosi dopo l’exploit di stanotte da parte del giovane talento nostrano.