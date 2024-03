Camila Giorgi-Swiatek oggi in tv, orario WTA Miami 2024: programma, canale, streaming

Il secondo turno del tabellone principale di singolare femminile dei Miami Open 2024 di tennis, torneo di categoria WTA 1000, si completerà a Miami, in Florida (USA), oggi, lunedì 19 giugno, quando ci sarà l’esordio dell’italiana Camila Giorgi, che affronterà la numero 1 del mondo, la polacca Iga Swiatek.

Il match sarà il quarto in programma a partire dalle ore 17.00 italiane sullo Stadium, ovvero il campo principale e si giocherà non prima di mezzanotte: prima del match dell’azzurra si giocheranno Coco Gauff-Nadia Podoroska, Jannik Sinner-Andrea Vavassori e Thiago Seyboth Wild-Taylor Fritz.

LA DIRETTA LIVE DI CAMILA GIORGI-SWIATEK (NON PRIMA DI MEZZANOTTE)

Sarà possibile seguire l’incontro Camila Giorgi-Iga Swiatek in diretta tv su Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Sky Go e Now. OA Sport vi offrirà inoltre la diretta live testuale del match tra Camila Giorgi ed Iga Swiatek.

CALENDARIO CAMILA GIORGI-SWIATEK WTA MIAMI 2024

Venerdì 22 marzo – Stadium

Dalle ore 17.00 italiane

Coco Gauff (Stati Uniti, 3) – Nadia Podoroska (Argentina, Q)

A seguire

Jannik Sinner (Italia, 2) – Andrea Vavassori (Italia, Q) – Diretta tv su Sky Sport Tennis

A seguire

Thiago Seyboth Wild (Brasile, Q) – Taylor Fritz (Stati Uniti, 12)

Non prime delle ore 24.00 italiane

Camila Giorgi (Italia) – Iga Swiatek (Polonia, 1) – Diretta tv su Sky Sport Tennis

PROGRAMMA CAMILA GIORGI-SWIATEK WTA MIAMI 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, Now, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.