Cambia ancora il tabellone di Sinner a Miami: fuori Paul e Tiafoe! Scenario a sorpresa per l’ottavo

Dopo la lunga attesa per la pioggia, arriva subito un colpo di scena nella giornata odierna del Masters 1000 di Miami 2024. Tommy Paul, semifinalista una settimana fa a Indian Wells e testa di serie n.13 del seeding in Florida, è infatti uscito di scena dal torneo ritirandosi nel corso del secondo set del suo match d’esordio contro la wild card americana Martin Damm.

Paul, in svantaggio per 1-2 dopo aver vinto il primo set 6-4, è stato costretto ad alzare bandiera bianca in seguito ad un brutto infortunio alla caviglia sinistra. Una notizia sicuramente pesante per il tabellone maschile, che interessa in prospettiva da vicino anche il nostro portacolori Jannik Sinner. L’azzurro, n.3 ATP accreditato della seconda testa di serie, poteva infatti entrare in rotta di collisione con il giocatore statunitense in un eventuale ottavo di finale.

Il 22enne altoatesino, netto favorito stasera nel derby italiano con Andrea Vavassori e anche ai sedicesimi contro l’olandese Tallon Griekspoor (o in alternativa con il giovane americano Michelsen), sfiderebbe dunque agli ottavi Damm o l’australiano Christopher O’Connell, che ha fatto l’impresa sconfiggendo contro pronostico il quotato padrone di casa Frances Tiafoe (n.21 del seeding).

Proiettandoci poi verso i quarti, è già arrivata l’eliminazione del russo Andrey Rublev per mano dell’emergente ceco Tomas Machac in uno spicchio di tabellone abbastanza aperto in cui restano in gioco tra gli altri Andy Murray, Tomas Martin Etcheverry, Alexander Bublik (impegnato stasera contro il nostro Matteo Arnaldi), Stefanos Tsitsipas e Denis Shapovalov.