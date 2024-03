Calendario sci di fondo oggi, 20 km Lahti 2024: orari, programma, tv, streaming, italiani in gara

Dopo il prologo in formato di team sprint a tecnica classica, ancora in classico si continua in quel di Lahti. Va oggi in scena la 20 km con partenza a intervalli: prima le donne alle ore 9:00, poi gli uomini alle 12:00. Il tema comune, come di consueto, sarà molto scandinavo.

Del resto, non è difficile intuirlo con la presenza di tutto il blocco norvegese che conta al maschile e di quello svedese al femminile. Certo, rimane la variabile finlandese, usualmente rispondente al nome di Iivo Niskanen. E, certo, rimane anche l’ulteriore variabile rispondente al nome di Jessie Diggins in quota USA tra le donne (anzi, lei è molto più di una pura e semplice variabile, com’è noto). Una sola azzurra al via, Caterina Ganz, quattro invece gli italiani in scena.

Le 20 km di Coppa del Mondo di Lahti si terranno oggi dalle ore 9:00 e 12:00. Sarà possibile seguire quella femminile in diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport e in diretta streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, DAZN e RaiPlay (finali). eurosport.it, Discovery+ e RaiPlay 2 trasmetteranno inoltre la 20 km maschile. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO LAHTI 2024

Sabato 2 marzo

Ore 9:00 20 km tc femminile – Diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport

Ore 12:00 20 km tc maschile

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO LAHTI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 e RaiSport (20 km femminile)

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+ (tutte le gare), SkyGo, DAZN (gare di Eurosport 1), RaiPlay (flusso di RaiSport), RaiPlay 2 (20 km maschile)

Diretta Live testuale: OA Sport

ITALIANI IN GARA

UOMINI – Paolo Ventura 12, Simone Daprà 18, Elia Barp 31, Federico Pellegrino 60

DONNE – Caterina Ganz 7