Snowboardcross oggi in tv, Sierra Nevada 2024: programma, orari, tv, streaming

A caccia del guizzo. Oggi, sabato 2 marzo, si svolgerà a Sierra Nevada gara-1 della quinta tappa valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di snowboardcross. Una prova di fondamentale importanza per Michela Moioli e Omar Visintin, motivati ad ottenere punti preziosi in ottica classifica generale.

La Campionessa Olimpica di Pyeongchang 2018, al momento seconda con 275 punti, insegue la transalpina Chloe Trespeuch, leader con 380. In qualifica l’azzurra è apparsa in buono spolvero, chiudendo in testa e dimostrando ottima confidenza con il tracciato iberico, noto per essere particolarmente breve. In quella che sembra una vera e propria “Sprint Race” sarà importantissimo non rimanere attardati all’uscita dal cancelletto.

Quattro invece gli azzurri in campo maschile, dove i fari saranno puntati su Omar Visintin, attualmente quarto nella generale con 225 punti alle spalle del leader Eliot Grondin (460), del secondo Alessandro Haemmerle (272) e del terzo Cameron Bolton (237). Dentro poi Tommaso Leoni, Lorenzo Sommariva e Matteo Menconi.

Gara-1 della quinta tappa di Coppa del Mondo 2023-2024 sarà visibile integralmente sulla piattaforma Discovery Plus oltre che in chiaro su RAI Play 3. OA Sport vi offrirà la diretta LIVE Integrale dell’evento. Di seguito tutti i dettagli.

CALENDARIO SNOWBOARDCROSS OGGI

Sabato 2 marzo

Ore 13.00 Snowboardcross femminile/maschile a Gudauri, tabellone finale

PROGRAMMA SNOWBOARDCROSS OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, per gli abbonati; RAI Play 3 in chiaro

Diretta Live testuale: OA Sport.