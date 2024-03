Sci di fondo: doppietta Norvegia nella team sprint tc di Lahti. Barp e Pellegrino al 6° posto

Doppietta della Norvegia nella team sprint maschile a tecnica classica conclusasi da poco in quel di Lahti. Norvegia I e Norvegia II, infatti, dominano la scena senza dover fare nemmeno ricorso, appunto, alla volata. Paal Golberg e Johannes Hoesflot Klaebo non fanno il minimo sconto e trionfano in 16’56″74, staccando Haavard Solaas Taugboel ed Even Northug di 4″08 sulla linea d’arrivo.

All’atto pratico, l’allungo di Golberg arriva prima del quinto e ultimo cambio, e tutto accade con facilità sostanzialmente irrisoria. Nessuno può tenere quel passo, e men che meno può essere tenuto quello imposto da Klaebo nell’ultima tornata. Per la verità, il gruppo aveva già iniziato a sfilacciarsi fin dalle vicinanze del quinto chilometro.

A decidere una larga fetta della competizione, peraltro, anche la caduta nelle fasi finali di Jules Chappaz, che impedisce a Richard Jouve, in questo modo, di giocarsi la vittoria. Francia I, peraltro, perde anche il podio per un solo centesimo rispetto a Finlandia I, con Lauri Vuorinen che ci trascina Iivo Niskanen con un colpo di reni di primo livello: 6″86 contro 6″87 il ritardo. In top 5 anche la Svizzera di Janik Riebli e Valerio Grond a 12″97.

6° posto per Italia I, con Elia Barp e Federico Pellegrino. L’uno fa fatica a tenere i primi nella terza frazione, l’altro si stacca nella quarta, poi il poliziotto di Nus riesce comunque a tenere per chiudere a 14″07. Settima Finlandia II a 22″03, ottava Svezia I a 32″43, nona l’Austria a 32″79 e decima Francia II a 33″68. 14° posto per Italia II, con Alessandro Chiocchetti e Michael Hellweger che terminano a 1’01″55 senza mai, fondamentalmente, essere in gara.