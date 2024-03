Marco Odermatt trema, ma vince anche il gigante di Aspen. Azzurri in ripresa: 5° De Aliprandini, rivelazione Vinatzer

Marco Odermatt trema, ma alla fine vince ancora lui. Nonostante un errore il campione svizzero firma l’undicesima vittoria consecutiva in gigante, l’ottava di una stagione che rimane perfetta tra le porte larghe. Una giornata magica per la Svizzera, che piazza la doppietta con il secondo posto di Loic Meillard, che ha messo davvero sotto pressione il più illustre connazionale.

Una vittoria come detto arrivata nonostante un errore evidente appena dopo il secondo intermedio. Odermatt, però come spesso gli capita, ha saputo reagire, facendo la differenza nel tratto finale e alla fine chiudendo con un vantaggio di 14 centesimi sul compagno di squadra.

Atle Lie McGrath (+0.81) ritorna sul podio in gigante dopo l’ultima volta datata dicembre 2020 in Alta Badia. Il norvegese è terzo al traguardo, con una bella rimonta nella seconda manche, recuperando quattro posizioni. Quarta piazza, invece, per lo svizzero Thomas Tumler (+0.97), che si conferma ancora ai piedi del podio come a Palisades Tahoe.

Finalmente una bella gara degli italiani. Luca de Aliprandini è quinto a 1.03 dal vincitore, ottenendo il miglior risultato in stagione. Dietro di lui un sempre più convincente Alex Vinatzer (+1.13), che per la prima volta ha concluso in Top-10 un gigante di Coppa del Mondo, terminando al sesto posto.

Il norvegese Alexander Steen Olsen crolla nella seconda manche, dove perde cinque posizioni e chiude al settimo posto con 1.14 di ritardo dal vincitore. Ottavo l’altro norvegese Henrik Kristoffersen (+1.37), mentre completano la top-10 l’austriaco Raphael Haaser (+1.39) e lo sloveno Zan Kranjec (+1.49).

Con questa vittoria Marco Odermatt si assicura anche la coppa di gigante, anche se non c’erano mai stati dubbi sul vincitore della sfera di cristallo. Ora il grande obiettivo dello svizzero e di vincere le prossime tre gare e diventare il primo atleta nella storia a vincere undici giganti consecutivi nella stessa stagione.