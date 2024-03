Fenerbahce Istanbul-Milano, Champions League volley femminile: orario ritorno semifinale, tv, streaming

Martedì 19 marzo (ore 18.00) si gioca Fenerbache-Milano, incontro valido per la semifinale di ritorno della CEV Champions League 2023-2024 di volley femminile. Paola Egonu e compagne hanno fatto un cammino europeo impeccabile, e devono completare l’opera in Turchia dopo la gara d’andata in casa per staccare il biglietto per l’ultimo atto: alla compagine italiana, in virtù del risultato dell’andata, basterà vincere due set.

Egonu vs Vargas atto II. Il primo lo ha vinto nettamente l’opposta azzurra, in una prestazione che ha dimostrato ancora di più come Milano sia “bella d’Europa”. Le ragazze di coach Gaspari in Champions hanno dato il meglio, soprattutto sotto il punto di vista delle prestazioni, e sono veramente ad un passo dalla partita più importante della stagione che ci possa essere per un club. I dubbi però ci sono, e fanno preoccupare soprattutto le condizioni della palleggiatrice Alessia Orro, uscita per infortunio nelle ultime battute del match contro Firenze in Serie A1, vinto dalle meneghine.

Di fronte Milano però si troverà una vera e propria corazzata, che sta dominando la SuperLeague turca e può disporre di un roster invidiabile. La squadra guidata da Stefano Lavarini ha però assolutamente bisogno di una prestazione super e di un aiuto dalla bolgia del palazzetto anatolico per provare a ribaltare il risultato. Principale bocca da fuoco è ovviamente l’opposta Melissa Teresa Vargas, che con il suo strapotere fisico può decidere una partita. Casting di supporto guidato da Arina Fedorovtseva, ma tutte le attaccanti sono da tenere in considerazione.

Fenerbache Opet Istanbul-Allianz Vero Volley Milano non avrà in Italia una copertura televisiva. La partita sarà visibile in streaming su DAZN, mentre OA Sport vi offrirà la Diretta live testuale dell’evento. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di questa sfida valida per il ritorno della semifinale della Champions League 2023-2024 di volley femminile.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY

Martedì 19 marzo

Ore 18.00 Fenerbache Opet Istanbul vs Allianz Vero Volley Milano

PROGRAMMA FENERBACHE-MILANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.