Pattinaggio artistico: Miura-Kihara ai Mondiali 2024 con il free program della stagione 2020-2021

Nella gara delle coppie dei Campionati Mondiali 2024 di pattinaggio artistico ricopriranno un ruolo chiave i detentori del titolo iridato: Riku Miura-Ryuichi Kihara. I nipponici si presenteranno sul ghiaccio di Montrèal con un’attività ridotta al lumicino, complice un lungo stop per infortunio.

Nell’unica competizione disputata in questa stagione, i Four Continents, il binomio nipponico si è piazzato al secondo posto ottenendo il punteggio di 190.77, un totale lontano dai loro standard. Probabilmente anche per questo motivo, gli atleti hanno deciso di tornare al programma libero della stagione 2020-2021, come rilevato dalla scheda ISU della coppia aggiornata.

I due pattineranno infatti sulle note de “She was waiting for her mother at the station in Torino” e “Woman” di Phillips Swan. Musiche sciorinate quando ancora non erano entrati a pieno titolo nelle posizioni di vertice, come testimonia il decimo posto raccolto nel Mondiale, rigorosamente a porte chiuse, di Stoccolma.

Ricordiamo che Miura-Kihara saranno uno dei principali team concorrenti di Lucrezia Beccari-Matteo Guarise e di Sara Conti-Niccolò Macii. In un momento normale la loro superiorità sarebbe palese, ma la pausa forzata potrebbe aver alterato, almeno provvisoriamente, gli equilibri.