Calendario Mondiali pattinaggio artistico 2024 oggi in tv: orari 23 marzo, programma, streaming, italiani in gara

Siamo arrivati all’ultimo giorno di competizioni al Bell Centre di Montrèal, imponente struttura che ospita questa settimana i Campionati Mondiali 2024 di pattinaggio di figura. Sarà un atto finale al cardiopalma per l’Italia che reciterà un ruolo da protagonista in entrambi i segmenti in programma.

A partire dalle ore 18:30 partirà infatti la free dance della danza sul ghiaccio, con Charléne Guignard e Marco Fabbri motivati a conquistare per il secondo anno consecutivo la medaglia d’argento, approfittando della solida seconda posizione conquistata dopo la rhythm dance alle spalle di Madison Chock-Evan Bates e del buon margine con Piper Gilles-Paul Poirier.

A partire dalle 23:00 scatterà invece il programma libero individuale maschile, dove i fari saranno puntati su Nikolaj Memola che, a seguito della brillante sesta posizione conquistata nello short, è intenzionato a chiudere la sua prima rassegna iridata con un piazzamento di lusso. In rampa di lancio inoltre Gabriele Frangipani, dodicesimo dopo il corto e pronto ad entrare in top 10. Ai piani alti sarà invece grandissima battaglia tra l’attuale leader Shoma Uno, il super quadruplista Ilia Malinin e Yuma “Piuma” Kagiyama, separati di appena due punti.

I Campionati Mondiali 2024 di pattinaggio artistico saranno visibili integralmente sulla piattaforma Discovery+. Per la quarta giornata sono comunque previste delle trasmissioni in diretta televisiva su Eurosport 1 oltre che in streaming su RAI Play 2 (solo free dance), Sky Go e DAZN. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di entrambi i segmenti di gara. Di seguito tutti i dettagli.

CALENDARIO MONDIALI PATTINAGGIO ARTISTICO 2023 OGGI

Sabato 23 marzo

18:30-22:00 Free dance danza sul ghiaccio (in gara Guignard-Fabbri)

23:00-3:15 Free program individuale maschile (in gara Nikolaj Memola, Gabriele Frangipani)

MONDIALI PATTINAGGIO ARTISTICO 2024, ORDINE DI ENTRATA (aggiungere cinque per l’orario italiano)

FREE DANCE DANZA SUL GHIACCIO

FREE PROGRAM INDIVIDUALE MASCHILE

MONDIALI PATTINAGGIO ARTISTICO 2024: COME VEDERE LA PRIMA GIORNATA IN TV E STREAMING